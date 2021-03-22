Миколаїв вводить спецперепустки для проїзду в громадському транспорті Глава Евросовета призвал Путина освободить Навального » Вперше за час окупації російська партія відкриє своє представництво в ОРДЛО Вперше за час окупації російська партія відкриє своє представництво в ОРДЛО. Про це йдеться в повідомленні на сайті партії. Голова фракції «Справедливої Росії» у Державній Думі Сергій Миронов призначив свого помічника Олексія Жигуліна повноважним представником партії на окупованому Донбасі. Зазначається, що в Донецьку планується відкриття представницький центр, який прийматиме жителів окремих районів Донецької та Луганської областей. У повідомленні додали, що цей центр сприятиме в отриманні російського громадянства, а також у реалізації «виборчих прав» осіб з російським паспортом.