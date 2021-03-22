«  
  »

Вперше за час окупації російська партія відкриє своє представництво в ОРДЛО

Вперше за час окупації російська партія відкриє своє представництво в ОРДЛО. Про це йдеться в повідомленні на сайті партії.

Голова фракції «Справедливої Росії» у Державній Думі Сергій Миронов призначив свого помічника Олексія Жигуліна повноважним представником партії на окупованому Донбасі.

Зазначається, що в Донецьку планується відкриття представницький центр, який прийматиме жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

У повідомленні додали, що цей центр сприятиме в отриманні російського громадянства, а також у реалізації «виборчих прав» осіб з російським паспортом.

22 марта, 2021 | Category: Новини українською, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  