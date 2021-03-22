Великобритания объяснила увеличение своего ядерного потенциала укреплением ПРО России

Решение Лондона об увеличении ядерного потенциала Великобритании связано с укреплением противоракетной обороны (ПРО) со стороны России, заявил глава министерства обороны королевства Бен Уоллес.

Ранее стало известно, что британское правительство намерено увеличить количество ядерных боеголовок. В опубликованном 16 марта Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства говорится о том, что Великобритания намерена увеличить свой ядерный потенциал примерно на 40%, доведя общее число боеголовок до 260. В настоящее время Великобритания располагает порядка 180 ядерными боеголовками, тогда как США — 3 тыс. 800.

«Мой служебный долг — гарантировать наличие эффективных средств ядерного сдерживания, учитывая и отслеживая то, что делают Россия и другие страны. В последние несколько лет мы наблюдаем значительное увеличение инвестиций в противоракетную оборону в России», — цитирует Уоллеса СМИ