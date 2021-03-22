Вдова Курта Кобейна заявила, что «умерла от анемии»

Популярная актриса и вдова Курта Кобейна (Curt Cobain) Кортни Лав (Courtney Love), которую вы, возможно, помните по картине «Народ против Ларри Флинта», поделилась с подписчиками историей о проблемах со здоровьем, и, выбрав весьма шокирующую формулировку, заявила, что «уже умерла от анемии». «В прошлом августе я страшно ослабела и испытывала невыносимую боль. В больнице я уже умерла от анемии. У меня проявлялись все симптомы«, — написала она под одним из своих постов. Как выяснилось, 56-летняя женщина резко потеряла вес из-за болезненного состояния. По словам Лав, она быстро скинула от 12 до 14 кг, похудев до 43,5 кг при росте 170 см.

Другие показатели также «кричали» о плохом здоровье, но, к счастью, врачи вовремя успели госпитализировать пациентку и, тем самым, спасли ей жизнь. «По утрам я все еще ощущаю слабость, однако скоро стану сильной«, — докладывает о самочувствии обеспокоенной публике Кортни, убежденная, что подобные сбои в организме — это следствие сильных стрессов и навалившихся проблем.

Увы, некоторые ее фолловеры не разделяют точку зрения женщины и высказываются о том, что анемия — это достаточно серьезная проблема, которая может быть вызвана (в случае Лав) наркотической зависимостью. Напомним, наркотики действительно присутствовали в семье Курта и Корт еще много лет назад. 8 апреля 1994 года электрик, подъехавший к дому пары, обнаружил тело Курта с лежащим рядом дробовиком. Знаменитый музыкант ранее неоднократно лежал в наркологической клинике и зарекался, что никогда не совершит самоубийство.