В результате огромного наводнения в Австралии появились «внутренние моря»

На востоке Австралии продолжается беспрецедентное наводнение, из зоны бедствия эвакуированы 18 тыс. человек. Об этом сообщило BBC News, указав, что с такими потопами страна не сталкивалась 50 лет.

Непосредственно помощь спасателей потребовалась 750 людям. Так, Сиднее семью с младенцем спасли из затопленного дома, оказавшихся в беде автомобилистов вытягивали тросами. Помощь также была оказана двум коровам, которым грозило утонуть.

Некоторые районы из-за выхода рек из берегов и переполнившихся дамб превратились во «внутренние моря».

Пострадавших нет, но инфраструктуре на территориях, где проживает треть из 25 млн австралийцев, нанесен существенный ущерб.

На побережье штата Новый Южный Уэльс продолжают обрушиваться ливневые дожди. Обильные осадки могут не прекратиться целую неделю, считают метеорологи.