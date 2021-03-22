Льовочкін з ОПЗЖ став ідеологом Зеленського Новые высокоустойчивые бактерии выжили, проведя три года в космическом вакууме » В небе Тайваня столкнулись два истребителя В небе Тайваня столкнулись два истребителя F-5E национальных воздушных сил. Об этом сообщает местное издание Liberty Times Net. Авиационный инцидент произошел сегодня недалеко от тайваньского побережья над Тихим океаном, судьба летчиков остается не известна. По предварительной информации летчикам удалось катапультироваться после столкновения двух истребителей, сейчас идет их поисково-спасательная операция. Истребители F-5E проводили учебно-тренировочный полет, вместе с двумя другими бортами, столкнулись — в тренинге участвовали еще два самолета. Министерство обороны Тайваня (Республики Китай) направило на место падения вертолета и патрульные корабли.