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В Болгарии арестовали первого из шести российских шпионов

Окружной военный суд Болгарии в воскресенье принял решение оставить под арестом заместителя начальника дирекции по бюджету министерства обороны страны Петра Петрова, который как и еще пять сотрудников Минобороны и военной разведки подозреваются в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Как отмечает агентство, один из задержанных был отпущен под денежный залог, поскольку сознался в совершении преступления.

Ожидается, что суд примет решение об аресте еще четверых «шпионов» до конца воскресенья.

Ранее генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, военнослужащим и госслужащим, которые имели отношение к национальной безопасности и  «передавали засекреченные данные другому государству».

22 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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