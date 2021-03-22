Умерла известная египетская писательница-феминистка Наваль Эль Саадави

Известная египетская писательница-феминистка Наваль Эль Саадави скончалась в воскресенье в возрасте 89 лет, сообщила правительственная газета Al Ahram.

Писательница-феминистка, активистка, врач и психиатр Саадави родилась 27 октября 1931 года. Она долгое время боролась за права женщин и против патриархата в арабском мире. Написала более пятидесяти книг, в которых выступала против многоженства, ношения одежды, скрывающей лицо и тело женщины, неравенства в правах наследования между мужчинами и женщинами в исламе и особенно обрезания, которое затрагивает более 90% египтянок.

Саадави покинула Египет в 1993 году, получив угрозы от исламистов. Вернувшись в 2005 году, она начала президентскую кампанию, но свернула ее, поскольку силы безопасности не позволяли ей проводить свои предвыборные митинги. В 2007 году богословское учреждение Аль-Азхар, одно из самых престижных в суннитском исламе, подало на него жалобу за посягательство на ислам. В 2013 году она подверглась критике за поддержку импичмента президента исламиста Мохамеда Мурси.

Саадави является основателем и президентом Ассоциации солидарности арабских женщин и соучредителем Арабской ассоциации за права человека. Она была удостоена почетных званий на трех континентах. В 2004 году она выиграла премию Совета Европы «Север-Юг». В 2005 году она выиграла Международную премию Инаны в Бельгии, а в 2012 году Международное бюро мира наградило ее Премией мира Шона Макбрайда.