Учёные доказали — фильтры синего света не влияют на режим сна

В современном обществе сложилось устойчивое мнение, что синий свет порождает бессонницу и мешает полноценному отдыху человека. Эксплуатируя эту идею, многие производители создали очки с фильтрами синего света, в смартфонах используется цветовая гамма, смещенная в сторону красного спектра. Это объясняется заботой о нервной системе пользователей. Однако, по мнению невролога Тарека Юсефа, значение влияния синего света на человека, преувеличено и используется для получения не всегда обоснованной прибыли, пишет Explourer.

Ученый считает, что теория про влияние синего света на циклы сна человека появилась после открытия молекулы меланопсина, связанной с нейронами глаз, посылающих сигналы в супрахиазматическое ядро. Именно в этом ядре и происходит регулировка наших внутренних «биологических» часов, определяющих время и качество сна. Меланопсин в свою очередь подвержен воздействию синего света, что и обеспечило мнение, о чрезмерном вреде этого спектра на циклы сна человека.

Между тем на сегодняшний день нет клинических данных, подтверждающих пользу от использования линз с фильтром синего света. На данный момент это еще один рынок псевдонауки, который имеет весьма широкую потребительскую базу — всех пользователей компьютерами. При этом появились исследования, в которых утверждается, что меланопсин реагирует и на другие спектры света, правда проявляющиеся в меньшей степени.

Исследования показали, что одной из вероятных причин раздражения и усталости глаз является общее время, которое мы проводим перед экраном. В результате снижения количества морганий поверхность глаз иссушается.