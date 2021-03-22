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Ученые назвали четыре продукта, которые помогут снизить давление

Составлен список из четырех продуктов, которые могут снизить артериальное давление благодаря содержащимся в них растительным соединениям. Перечень представили исследователи Королевского колледжа Лондона, пишет Express.

В списке — красное вино, черника, арахис и красный виноград. Данные продукты являются природными источниками ресвератрола. Последний, как выяснили ученые, способен снижать показатели давления, защищать от инсульта и сердечной недостаточности.

Чтобы доказать эту гипотезу, специалисты провели эксперимент с участием грызунов, а также исследование клеток человека. После 15 дней наблюдений выяснилось, что у грызунов, которые придерживались диеты с добавлением ресвератрола, показатели давления стали ниже примерно на 20 миллиметров ртутного столба. Кроме того, клеточное исследование показало, что ресвератрол расслабляет кровеносные сосуды.

22 марта, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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