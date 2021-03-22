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Россиян будут кормить хлебом из насекомых

На России в ближайшие время планируется развернуть производство мучных изделий, приготовленных из белка насекомых — а точнее личинок мухи Черной львинки, об этом пишет Политсовет.

О производстве продуктов из насекомых заявил член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.

На «России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом. К примеру, растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых. Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет. На России насекомых пока используют преимущественно в качестве корма для животных и рыб на крупных производствах. Тем не менее некоторые компании уже планируют запускать у нас производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи Черной львинки», — приводит слова Зюзина РИА «Новости».
22 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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