Проникший в дом Деппа бездомный угостился его выпивкой и принял душ

Первым о встрече с чужаком в полицию сообщил сосед актера: он застал бездомного на своем заднем дворе, рядом с бассейном. Заметив владельца участка, тот перелез через забор, оказавшись на территории, принадлежащей Деппу.

Вскоре полицейские получили второе обращение, поступившее уже от сотрудников службы безопасности голливудской звезды. Приехав на место, офицеры застали незваного гостя за принятием душа. Прекращать водные процедуры мужчина отказался, и сотрудникам полиции пришлось выбивать дверь.

Отмечается, что мужчина также нашел в доме алкоголь и напился. По данным издания, его привлекли к ответственности за вандализм и поврежденную дверь.