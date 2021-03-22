Президент Байден еще раз отказался разговаривать с Путиным не смотря на настойчивые просьбы.

США не поддержали предложение президента России Владимира Путина о проведении срочного разговора с президентом Джо Байденом для обсуждения накопившихся двусторонних проблем и стратегической стабильности.Об этом в понедельник сообщила пресс-служба российского МИДа, которому Путин поручил договориться с Белым домом об организации открытого диалога с Байденом 18 или 22 марта.

«Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях», — заявили в МИД.

Путин, напомним, предложил Байдену разговор в формате дебатов после того, как президент США де-факто назвал его «убийцей», комментируя попытку отравления Алексея Навального.

Путин в ответ пожелал Байдену здоровья и заявил: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Президент России добавил, что в этой детской поговорке содержится «глубокий психологический смысл».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден занят в пятницу, а сам президент США выразил уверенность, что разговор с Путиным возможно еще состоится «в подходящий момент», но не сейчас .

Путин и Байден провели первый и единственный телефонный разговор 26 января — спустя шесть дней после инаугурации 46-го президента США. Затем США начали вводить против Кремля новые санкции пакетами.