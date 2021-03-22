Польша перейдет на F35

Польша начала процесс подготовки будущих пилотов многофункциональных боевых самолетов 5-го поколения F-35 Lightning II .

Об этом сообщает со Генеральное командование Вооруженных сил Польши.

По информации польских военных, группа пилотов в конце 2020 отправилась в США на базу Lokheed Martin в Форт-Верт (Техас). Там для них был организован ознакомительный тренинг с использованием симуляторов F-35.

По словам командира 2-го крыла тактической авиации Иренеуша Новака цель обучения была следующей:

ознакомление пилотов с кабиной F-35, тактикой, применяемой на самолетах 5-го поколения, и получение необходимых знаний для эффективного внедрения F-35 в Польше

В обучении также участвовали работники Lockheed Martin, летчики-испытатели и пилоты — инструкторы из базы Лука в Аризоне, которая является главным учебным центром F-35 в США.

Польша заключила контракт на закупку 32 самолетов F-35 Lightning II 31 января 2020. Стоимость контракта — 4,6долл. Контракт предусматривает обязательства США подготовить 24 пилота и 90 работников наземного персонала. Первый самолет Польша должна получить уже в 2024 году.