Поліція викрила незаконний «реабілітаційний центр» на Київщині: людей утримували та катували

Про це повідомляє обласна поліція.

20 березня правоохоронців повідомили, про те, що в Ірпені троє невідомих зв’язали чоловіка і силоміць заштовхали до автомобіля, після чого зникли.

Поліцейські встановили місцезнаходження автомобіля, на якому викрали потерпілого. За цією адресою знаходився один з «реабілітаційних центрів» в селі Петропавлівська Борщагівка.

Правоохоронці встановили, що у так званому реабілітаційному центрі незаконно утримувалося кілька десятків людей, більшість з них не мають залежності. Виходити на вулицю їм заборонялося. Люди піддавалися тортурам.

«Центр» не має жодного дозволу на ведення медичної діяльності щодореабілітації силоміць утримуваних осіб.

З’ясовано, що до вчинення вказаного злочину причетні шестеро осіб, п’ятеро з яких затримані.

Вони укладали договори з родичами наркозалежних, отримували кошти за лікування, а в реаліях — лікування не здійснювали, а чинили тортури.

Поліція розшукує шостого фігуранта події та встановлюють інших причетних осіб.

Відкрита кримінальна справа за статтею «незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Санкція статті за передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на такий же термін.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманим.