Очередное изменение в регламенте Каннского фестиваля

Кинорынок и сам смотр состоятся в июле.

Под давлением общественности организаторы Каннского кинофестиваля обнародовали информацию о том, как пройдет смотр в этом году. В конце мая состоятся онлайн-показы для представителей индустрии и байеров. Дополнительная аккредитация для 4-дневного мероприятия не понадобится.

На предпоказах не будет представлено никаких премьер из программной сетки. Такая ситуация подрывает положение дистрибьюторов, которые надеялись на покупку потенциальных фестивальных хитов, которые они могли бы показать публике летом.

Каннский кинофестиваль и традиционный кинорынок пройдут с 6 по 17 июля. В выпущенном организаторами заявлении говорится, что те, кто не сможет приехать на Лазурный Берег в силу непреодолимых причин, получат возможность присутствовать на показах и других мероприятиях удаленно.

Представители индустрии, однако, настроены скептично: по мнению многих, проведение традиционного смотра может оказаться под угрозой срыва из-за очередной волны коронавирусной инфекции.