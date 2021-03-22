Миколаїв вводить спецперепустки для проїзду в громадському транспорті

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Facebook.

«Шановні миколаївці, сьогодні на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про введення спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті Миколаєва», — зауважив він.

Сенкевич зазначив, що міським підприємствам, установам і організаціям необхідно відновити електронні перепустки своїм працівникам. Він зазначив, що на сайті міськради для цього з’явилася спеціальна система.

Він також додав, що тогорічні перепустки для проїзду в громадському транспорті не дійсні.

«Пропуску, оформлені минулого року, не дійсні. Кожен документ буде мати свій індивідуальний QR-код. Копія буде зберігатися в спеціальній базі на сайті», — наголосив мер.

За його словами, після реєстрації на електронну пошту буде відправлено спецпропуск, який необхідно буде роздрукувати.

«Після реєстрації отримаєте пропуску на вказану електронну пошту. Їх треба роздрукувати і носити з собою разом з документами, що засвідчують особу», — додав він.

https://espreso.tv/mikolaiv-vvodit-spetsperepustki-dlya-proizdu-v-gromadskomu-transporti