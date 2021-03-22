На Банковій новий фаворит – колишній перший помічник президента Кучми та ексголова адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін. Тепер він ідеолог переобрання Зеленського на другий термін, мовиться у матеріалі проєкту «СтопРеванш».

Як пояснюють експерти, для цього він збирається забезпечити шостому президенту комфортного партнера – Юрія Бойка з «Опозиційної платформи – за життя».

«Розігрується той сценарій, коли так званого «Симоненка» намагаються зараз знайти, в тому числі серед колишньої «Партії регіонів», тобто ОПЗЖ. Таким Симоненком для Зеленського однозначно може бути Бойко. І так як Бойко почав в принципі втрачати свої бали останні роки і ніяк не злітав, то однозначно, що зараз Офіс президента робить все, щоб він знов злетів і міг стати зручним спаринг-партнером для Зеленського», – каже політолог Андрій Смолій.

Кандидат політичних наук Ігор Рейтерович додає: «Кучма зробив цю історію досконало! От він її розіграв, те саме, що й зробив Єльцин, на приклад, зі своїми комуністами в Російській Федерації. От вони намагаються зараз грати в таку гру! І те, що там з’являються люди, які так чи інакше пов’язані з паном Льовочкіним, і вони безпосередньо заходять в Офіс президента, за останньою інформацією, – якраз свідчить, що в них такий сценарій на столі й вони намагаються його розіграти».

Проте історик та політик Володимир В’ятрович переконаний – сценарій Банкової є малоймовірним. Проросійського електорату за 20 років стало набагато менше – акція п’ятої колони вже давно не «золота», як це було в Симоненка. Та й патріотичний виборець має свого кандидата – Порошенка, рейтинг якого за останній рік зріс майже вдвічі.

«Мені як історику здається, що всі ці багатоходівочки здебільшого не спрацьовують. Спрацьовують перші ходи, а далі сценарій рухається абсолютно не передбачувано для тих людей, які запускають ці сценарії. Це чудово видно в останні роки – Майдан, який хотіли використати. Очевидно, що ці люди, які сподівалися використати Майдан для тиску на Януковича, не очікували, що дійде до такого результату. Росія, яка починали агресію в 2014 році, явно не чекала, що це викличе сплеск патріотизму і відрив України від Росії», – пояснює В’ятрович.

https://www.5.ua/polityka/lovochkin-stav-ideolohom-pereobrannia-zelenskoho-na-druhyi-termin-stoprevansh-239861.html