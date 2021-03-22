Сместить Нетаньяху попытается его ближний круг Facebook заблокировал свыше 1,3 миллиарда фейковых аккаунтов » Коалиция уничтожила командующего фронтом хуситов Командование вооруженных сил Йемена сообщило, что в результате авиаудара суннитской коалиции в провинции Мариб был убит командующий отрядами хуситов в провинции генерал-майор Захария Яхья аш-Шами. Аш-Шами, бывший начальник генерального штаба хуситской армии, руководил масштабным наступлением на позиции правительственных войск. Его ликвидацию называют самым значительным успехом коалиции за последние годы. СМИ хуситов признали его смерть, но сообщили, что ее причиной стала коронавирусная инфекция. Добавим, что еще в 2017 году командование коалиции назначило вознаграждение в размере 20 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его ликвидации или аресту. https://nigroll.com/koalicija-unichtozhila-komandujushhego-frontom-husitov/