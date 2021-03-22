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Кейт Миддлтон вышла на публику и задала новый модный тренд

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вышла в свет с новым аксессуаром и задала новый модный тренд у женщин. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о черной сумке британского дизайнера Грейс Хан (Grace Han) ее одноименного бренда. Изделие входит в коллекцию Love Letter («Любовное письмо»), которая носит такое название из-за застежек в форме конверта на передней части сумок. В зависимости от размера их стоимость варьируется от 1595 до 1795 фунтов стерлингов (от 165 до 185 тысяч рублей).

По словам Хан, после новостей о том, что герцогиня использовала этот аксессуар, продажи компании резко выросли. «Когда я впервые увидела фотографию Кейт с моей сумочкой Love Letter, я была так взволнована, словно это сон. Мы продали десятки сумок Love Letter за очень короткое время, при этом объем продаж увеличился вдвое по сравнению с тем же периодом 2020 года», — поделилась модельер.

По информации издания, Миддлтон появлялась на публике с сумкой упомянутого бренда несколько раз. Например, папарацци запечатлели ее с ней во время визита больницы Святого Варфоломея в Лондоне 20 октября 2020 года. Жена принца Уильяма была одета в длинное красное пальто, белую блузку и черные туфли на небольшом каблуке. В декабре того же года герцогиню засняли в похожем образе, когда она посещала Кардиффский замок.

22 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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