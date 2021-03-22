Как в Хмельницком решить проблему трудоустройства, если есть собственное авто

Международные сервисы такси – Uklon, Uber, Bolt и другие снимают нагрузку с общественного транспорта города Хмельницкий и в целом делают жизнь людей качественнее. Но этим их роль не ограничивается. Такие сервисы обеспечивают работой граждан, у которых есть личные авто. Самым успешным в данном направлении считается «Болт». Об этом, с одной стороны, свидетельствуют утверждения водителей, которые работают с сервисом, а с другой, интенсивное его развитие. Более детально расскажем ниже.

Интересные факты

Компания Bolt рванее была известна как Taxify – нынешнее название получила недавно. Основана в Эстонии, и результат ее деятельности превзошел ожидание. Компания многократно превысила задачу-минимум, которую перед ней ставили на стадии проектирования.

В итоге сервис приобрел мировую известность, привлек инвесторов, завоевывает новые рынки. Его преимущества могут по достоинству оценить пассажиры и в Украине. Если у вас хорошая машина и при этом интересует работа водителем в Хмельницком, есть высокие шансы, что вы ее получите.

Основные принципы сотрудничества

Для водителей «Болт» созданы максимально комфортные условия работы. Их задача:

Принять заказ. Забрать пассажира. Довезти до требуемой точки.

Оплата за услугу переводится на карту, но при этом сохранилась возможность использования наличных – по желанию клиента. Сервис предполагает льготы на заправку, техническое обслуживание на СТО, страхование. Комиссия для водителей из Хмельницкого составляет всего 12%, но если вы часто ездите и качественно оказываете услуги, то она опускается до 0%.

От количества поездок зависит ваш доход, но установленных рамок нет. Вы сами решаете, использовать сервис для основного заработка или как подработку. Самостоятельно определяете свой радиус приема заказов. В процессе выполнения задачи вы защищены от длительных стоянок или отказов клиента, так как за это с него снимается плата. Дополнительные бонусы получаете за брендирование авто.

Обратите внимание на условия

Совершенно очевидно, что в Bolt вас возьмут при условии, что вам исполнилось 18 лет и у вас есть опыт удачного вождения. Естественно, у вас должно быть удостоверение категории B. Требования к автомобилю:

год выпуска – не раньше 2000-го;

презентабельный вид;

хорошее техническое состояние.

При соответствии всем параметрам отправляйтесь на сайт партнера компании и регистрируйтесь. Для этого можно использовать «Вайбер». Вам необходимо заполнить форму, предоставить паспорта – гражданина и автомобильный, свидетельство о страховании машины, личное фото. Документы пересылаются на электронную почту «Болт» в виде скан-копий. Указывайте как можно больше сведений об автомобиле. Это повлияет на оперативность утверждения вашей кандидатуры. На заключительном этапе вам нужно будет пройти собеседование и небольшой инструктаж в представительстве Bolt в Хмельницком.

Если собираетесь работать в сервисе, вам следует иметь смартфон. При его отсутствии обращайтесь к нам – мы порекомендуем бюджетную модель. Смартфон играет важную функцию при формировании заказа. На него устанавливается приложение Bolt, которое обеспечивает связь с клиентами и службой технической поддержки, позволяет отследить баланс на счете. Функция Back-to-back снижает риск простоев. Благодаря ей вы сможете забронировать очередной заказ при выполнении текущего. Это поможет заработать больше денег и в итоге повлияет на рейтинг в сервисе.