Как есть и не толстеть: ученые дали оригинальный совет

Японские ученые узнали, что можно есть и не толстеть, однако важно соблюдать условие. Свои доводы эксперты представили в журнале British Medical Journal (BMJ).

Специалисты провели эксперимент с добровольцами. Участие в нем приняли люди с диабетом 2 типа. Их разделили на три группы, в зависимости от скорости приема пищи: быстрая, нормальная и медленная. Отдельно также учитывались время завтрака, его пропуск, перекус после ужина, частота употребления алкоголя, здоровый сон и курение.

Результаты ученых удивили: оказалось, что медленное употребление пищи значительно тормозит развитие ожирения. Те участники, которые ели медленно и с нормальной скоростью, реже страдали от избыточного веса, чем те, кто ел быстро. У всех медленно жующих отмечалось уменьшение индекса массы тела и окружности талии.