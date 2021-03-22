Глава Евросовета призвал Путина освободить Навального

Председатель Евросовета Шарль Мишель побеседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили перспективы отношений России и ЕС, возможности использования российской вакцины «Спутник V», а также ситуацию вокруг оппозиционного политика Алексея Навального, указывает пресс-служба Совета Европы.

Мишель напомнил о призыве ЕС освободить Навального и приступить к прозрачному расследованию покушения на него.

Глава Евросовета констатировал, что в отношениях между Евросоюзом и Москвой есть серьезные разногласия во многих сферах. По его словам, «европейско-российские связи находятся на низком уровне».

Мишель добавил, что ЕС в отношениях с Россией будет соблюдать пять принципов, которые базируются на основных положениях Евросоюза. По его словам, взаимодействие с РФ может улучшиться, только если будет достигнут устойчивый прогресс в таких вопросах, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и уважение прав человека.

О разговоре Мишеля и Путина ранее также сообщили в Кремле. В стенограмме, которую опубликовала пресс-служба, про Навального не упоминалось, но отмечалось, что Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-европейских связей и заявил о готовности восстановить нормальный формат взаимодействия с ЕС, если будет проявлена встречная заинтересованность.