Facebook заблокировал свыше 1,3 миллиарда фейковых аккаунтов

Социальная сеть Facebook сообщила, что с октября по декабрь 2020 года заблокировано свыше 1,3 млрд страниц. «Начнем с фейковых аккаунтов.

Мы занимаем жесткую позицию против такой активности и каждый день блокируем миллионы поддельных учетных записей, большинство из которых — во время создания. С октября по декабрь 2020 года мы отключили более 1,3 миллиарда таких аккаунтов», — говорится в сообщении.

Для борьбы с дезинформацией компания создала глобальную сеть из более чем 80 независимых специалистов по проверке фактов, которые проверяют контент на более чем 60 языках.

«Когда они оценивают какое-то сообщение как ложное, мы сокращаем его распространение, чтобы меньше людей его видели, и добавляем предупреждающий ярлык с дополнительной информацией для всех, кто его видит», — отмечает социальная сеть

https://nigroll.com/facebook-zablokiroval-svyshe-1-3-milliarda-fejkovyh-akkauntov/