«  
  »

Еврокомиссар: Европе не нужна российская вакцина

Евросоюз обойдется без российской вакцины от коронавируса, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон телеканалу TF1.

По словам Бретона, у Евросоюза «совершенно нет необходимости в „Спутнике V“», поскольку уже одобрены четыре других вакцины, которых хватит для создания коллективного иммунитета. Он подчеркнул, что с марта по июнь в Европу должно быть поставлено от 300 до 350 млн доз вакцин от коронавируса, так что, по его словам, к середине июля можно будет «достичь иммунитета на всем континенте».

Бретон также заявил, что у России «возникают проблемы» с производством «Спутника V».

22 марта, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  