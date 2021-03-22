Еврокомиссар: Европе не нужна российская вакцина

Евросоюз обойдется без российской вакцины от коронавируса, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон телеканалу TF1.

По словам Бретона, у Евросоюза «совершенно нет необходимости в „Спутнике V“», поскольку уже одобрены четыре других вакцины, которых хватит для создания коллективного иммунитета. Он подчеркнул, что с марта по июнь в Европу должно быть поставлено от 300 до 350 млн доз вакцин от коронавируса, так что, по его словам, к середине июля можно будет «достичь иммунитета на всем континенте».

Бретон также заявил, что у России «возникают проблемы» с производством «Спутника V».