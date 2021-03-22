Эксперты выдвинули новую версию происхождения коронавируса

К появлению коронавируса SARS-CoV-2 могла привести торговля животными в Китае. К такой новой версии происхождения болезни, вызвавшей пандемию, склоняются эксперты Всемирной организации здравоохранения, узнали журналисты Bloomberg.

Ученые выдвинули эту гипотезу, заметив сходства коронавируса с вирусом, который приводит к тяжелому острому респираторному синдрому (ТОРС). Переносчиками ТОРС являются летучие мыши, но небольшие млекопитающие превратились в посредников по его передаче человеку.

В сообщении агентства сказано, что в международной организации, однако, пока считают эти выводы «далеко не окончательными». По всей вероятности, их включат в доклад делегации ВОЗ, которая выясняла происхождение нового вируса в китайском городе Ухань. Публикация документа назначена на эту неделю.

«Для нового коронавируса мог существовать тот же путь, каким возник ТОРС», — заявил участвовавший в миссии ВОЗ на «родину коронавируса» британский биолог Питер Дасзак.