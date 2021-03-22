Брэд Питт отреагировал на утечку информации об обвинениях в домашнем насилии от Анджелины Джоли

57-летний Брэд Питт крайне опечален тем, что информация о готовности 45-летней Анджелины Джоли представить доказательства домашнего насилия с его стороны стала достоянием общественности. Документы, которые актриса подала в суд, являются частными и были запечатаны, однако о них стало известно публике благодаря изданию The Blast.

Брэд убит горем из-за того, что Анджелина пошла по этому пути. После их брака осталось много эмоций. Он взял на себя ответственность за свои действия и признался в своих прошлых проблемах, он перестал пить.

Их брак был очень пылким и временами токсичным. Как все пары, они ссорились, но у них также было много хороших моментов,

— рассказал инсайдер.

Источник добавил, что актер говорил, что у него были проблемы с алкоголем и наркотиками, когда он был женат на Анджелине Джоли. Однако он никогда не был арестован или обвинен в домашнем насилии во время брака с актрисой. Единственным известным инцидентом стала ссора актера с их старшим сыном Мэддоксом на борту самолета, когда тот заступился за мать во время ее перебранки с мужем: Питта в итоге тогда оправдали и не предъявили никаких обвинений. С тех пор Мэддокс так отца и не простил и оборвал с ним контакты.

Брэд и его команда никогда не нападали на Анджелину. Но они считают, что эта утечка была рассчитана на то, чтобы поколебать общественное мнение до завершения их судебного процесса. Брэд чувствует себя все более изолированным от своих детей, и он просто опустошен,

— рассказал инсайдер.

Анджелина Джоли и Брэд Питт с сыном Мэддоксом

Источники также сообщили, что дети пары были опрошены назначенными судом психотерапевтами, а сообщения о том, что 19-летний Мэддокс дал показания против отца, не соответствуют действительности.

Напомним, что пара борется за совместную опеку над шестью детьми (у супругов есть трое биологических и трое приемных детей). Есть вероятность, что суд завершится в следующем месяце, и судья Джон Удеркирк, которого актриса хотела отстранить от дела, наконец вынесет свое решение.