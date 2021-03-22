«Аватар» обогнал «Чудо-женщину 2» в Китае

Фантастический фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона удержал лидерство в китайском и международном прокатах на прошедших выходных. По сведениям издания Deadline, в свой второй уик-энд лента заработала в Китае еще 14,1 миллиона долларов, то есть падение сборов по сравнению со стартовыми выходными составило всего 33 процента.

Общие сборы на этом рынке с момент начала повторного проката превысили 44 миллиона долларов. Таким образом, проект десятилетней давности с легкостью обошел большинство новых голливудских релизов, в том числе экранизацию комиксов DC «Чудо-женщина 2: 1984». Уже в ближайшие дни на счету «Аватара» окажется более 50 миллионов долларов, так как, по сведениям местных источников, билеты на сеансы проданы до середины следующей недели.

Напомним, что в 2010 году фильм собрал в китайском прокате огромную по тем временам сумму в 200 миллионов долларов. Нынешний результат наглядно свидетельствует о том, что зрительский интерес к работе Кэмерона в этой стране все еще значителен. В сети IMAX «Аватар» сумел собрать еще четыре миллиона долларов. При этом он показывался лишь на незначительном числе экранов, имеющихся в распоряжении китайских любителей кино.