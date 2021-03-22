Ана де Армас спровоцировала слухи о воссоединении с Беном Аффлеком

32-летняя Ана де Армас и 48-летний Бен Аффлек расстались в начале этого года, немного «не дотянув» до своей первой годовщины отношений. Однако сейчас поползли слухи, что бывшие влюбленные могли возобновить свой роман.

Поводом для этих подозрений стал снимок актрисы в сторис, которым она поделилась вчера. На нем Ана позировала в цепочке с подвеской в виде половинки сердца, также она сопроводила кадр GIF-изображением с сердцем.

Именно в этом украшении актриса несколько раз была замечена на свиданиях с Аффлеком. Причем вторую часть подвески в знак своей любви носил и сам Бен.

Впервые о романе Бена Аффлека и Аны де Армас стало известно весной прошлого года. Пара познакомилась на съемках фильма «Глубокие воды», который из-за пандемии коронавируса еще не вышел в прокат, и с тех пор не расставалась.

Впрочем, многие подозревали их в игре на публику — якобы их роман был пиар-ходом для продвижения новой картины. Однако их отношения казались серьезными: Бен даже познакомил новую девушку с детьми от Дженнифер Гарнер и своей мамой.

Как рассказал инсайдер, инициатива по поводу расставания исходила от актрисы, однако расстались они с Беном по-хорошему — без ссор и скандалов. Впрочем, еще тогда младший брат Бена Кейси выразил сомнение по поводу окончательного разрыва пары.