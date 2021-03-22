21 березня у Києві та трьох областях не зробили жодного щеплення

Протягом 21 березня у Києві, а також у Львівській, Хмельницькій та Кіровоградській областях не зробили жодного щеплення від коронавірусу.

Про це свідчать дані МОЗ.

“2 715 людей щеплено проти COVID-19 за добу 21 березня 2021 року в Україні. 111 025 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 111 024 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа”, – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що найбільше щеплень упродовж неділі зробили у Донецькій (770 щеплень), Житомирській (310), Київській (270 щеплень), Луганській (210) та Дніпропетровській (190) областях.

У Полтавській області вакцинували 130 людей, в Одеській – 120, у Рівненській – 100, у Черкаській та Чернівецькій по 70, в Тернопільській – 60, в Івано-Франківській – 55, у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Сумській та Чернігівській по 50, у Закарпатській, Миколаївській та Херсонській по 30 та у Харківській області – 20.

Згідно з даними МОЗ, щеплення проводилось 66 мобільними бригадами з імунізації.

Станом на 21 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 309 826 людей.

Нагадаємо, станом на 22 березня в Україні зафіксували 7 893 нових випадки коронавірусної хвороби, передає Прямий .