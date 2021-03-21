В Венесуэле взорвался единственный рабочий газопровод

В венесуэльском городе Эль-Терехо на газопроводе, принадлежащем государственной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) произошел мощный взрыв, выведший из строя всю ее газовую инфраструктуру. Видеозапись взрыва публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На размещенных кадрах видно, как после задымления над местом инцидента возникает большое облако огня, после чего потоки газа вырываются наружу и начинается открытое горение.

Власти страны, в свою очередь, сочли произошедшее терактом. Как сообщил министр нефтяной промышленности страны Тарека Эль-Аиссами, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал, однако местных жителей начали эвакуировать из-за опасений распространения огня.

В настоящее время к месту пожара выехали сотрудники экстренных служб. О случившемся проинформировали президента страны Николаса Мадуро.