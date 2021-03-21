В США представили противодроновый беспилотник с микроволновым излучателем

Американская компания Lockheed Martin представила противодроновый беспилотный летательный аппарат MORFIUS, разработанный для борьбы группами других беспилотников. Как пишет Breaking Defense, новый аппарат оснащен микроволновым излучателем HPM.

Беспилотные аппараты сегодня активно используются для разведки, наблюдения и нанесения ударов по важным объектам. Для противостояния растущей угрозы многие разработчики сегодня создают различные противодроновые системы.

Беспилотник MORFIUS весит около 13,6 килограмма. Для его запуска используется трубная установка диаметром 15,2 сантиметра. Пусковую установку MORFIUS можно установить на разные типы наземной техники и вертолеты.

По утверждению Lockheed Martin, совокупная мощность микроволновых излучателей группы беспилотников MORFIUS может достигать одного гигаватта. Этого достаточно, чтобы отключить беспилотники противника на обширной территории.

После выполнения задачи MORFIUS может самостоятельно возвращаться к месту старта. Аппарат также можно использовать для разведки. Другие подробности о новом беспилотнике не раскрываются.