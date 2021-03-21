Инцидент произошел в четверг, 18 марта, но известно о нем стало только сейчас.
В результате попадания снаряда в ферму погибло большое количество птиц.
Местная прокуратура начала расследование.
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В Италии военные случайно обстреляли из танка птицеферму
Танк случайно выстрелил в птицеферму в итальянской провинции Порденоне, в результате чего обрушилась часть здания, передает агентство ANSA.
Инцидент произошел в четверг, 18 марта, но известно о нем стало только сейчас.
В результате попадания снаряда в ферму погибло большое количество птиц.
Местная прокуратура начала расследование.
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