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В Италии военные случайно обстреляли из танка птицеферму

Танк случайно выстрелил в птицеферму в итальянской провинции Порденоне, в результате чего обрушилась часть здания, передает агентство ANSA.

Инцидент произошел в четверг, 18 марта, но известно о нем стало только сейчас.

В результате попадания снаряда в ферму погибло большое количество птиц.

Местная прокуратура начала расследование.

21 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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