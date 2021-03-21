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Ученые нашли продукт против морщин, который есть на каждом рынке

Омолаживают, удаляют мелкие морщинки и улучшают состояние кожи — такими уникальными способностями обладают грецкие орехи. О пользе продукта рассказали медики, которых цитирует Cursorinfo.

Эти орехи богаты витаминами-антиоксидантами, способствуют эффективному выведению токсинов, приводят к полной регенерации организма. Регулярное употребление продукта улучшает состояние ногтей и волос, а также позволит избежать язвы и гастрита.

Кроме того, грецкие орехи улучшают состав крови и омолаживают, укрепляют стенки сосудов, нормализуя артериальное давление.

А еще эти орешки обладают успокоительным действием и эффективны против стрессов.

21 марта, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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