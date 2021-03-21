Сверхсекретный беспилотник MQ-25A испытали большими высотой и продолжительностью полета

Американский авиастроительный концерн Boeing провел новый этап летных испытаний перспективного палубного беспилотного летательного аппарата MQ-25A Stingray. Как сообщает Jane’s, во время испытаний аппарат провел в воздухе больше шести часов, а также поднялся на высоту 9,1 тысячи метров. Это пока что наибольшие параметры полета по программе летных испытаний беспилотника.

Boeing выиграл тендер на разработку палубного беспилотника MQ-25A в 2018 году. Компания получила контракт ВМС США на разработку, производство и проведение испытаний четырех аппаратов. MQ-25 получил трапециевидный в сечении фюзеляж и крыло нормальной стреловидности. Кили аппарата имеют большие углы наклона и в полете также выполняют роль горизонтальных стабилизаторов.

Первый полет MQ-25A совершил в сентябре 2019 года. Планируется, что летные испытания аппарата будут проводиться на протяжении полутора лет. Такие проверки позволят получить полную информацию о работе всех систем беспилотника, а также доработать их. Затем концерн Boeing приступит к расширенным испытаниям четырех опытных летных образцов MQ-25, первый из которых должен быть передан военным уже в 2021 году.

Принять палубный беспилотник Stingray на вооружение ВМС США планируют в 2024 году. Беспилотник будет использоваться для дозаправки в воздухе пилотируемых палубных самолетов. Согласно проекту, MQ-25A сможет перевозить до 6,8 тонны топлива на расстояние до 926 километров. Для дозаправки самолетов будет использоваться подвесной контейнер с системой «шланг-конус».