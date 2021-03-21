Росія репетирувала вторгнення в Україну ще у вересні 2013 року, – Турчинов

Російська Федерація ще у вересні 2013 року репетирувала вторгнення в Україну на спільних навчаннях з Білоруссю “Захід-2013”

Про це повідомив український політичний і державний діяч, секретар РНБО 2014-2019 рр Олександр Турчинов у програмі “Вечір з Миколою Княжицьким” на Еспресо.TV.

“У вересні 2013 року відбуваються традиційні для Росії навчання “Захід-2013”. У них завжди або Захід, або Схід, або Центр тобто така ротація навчань відбувається. І саме у вересні відбуваються навчання спільної армії Російської Федерації і Білорусі. Фабула завдання цих навчань навіть не приховувалася. В одній сусідній країні відбувається державний заколот і озброєні Заходом незаконні військові формування, потім нас назвуть хунтою, захопили владу. І конституційна, законна влада звертається до Росії з проханням ввести війська й відновити конституційний лад. Тобто саме таким було завдання проведення цих навчань”, – зазначив Турчинов.

Екссекретар РНБО наголосив, що вже у вересні 2013 року Російська Федерація готувалася до вторгнення в Україну і не особливо це приховувала.

“Спочатку приходять російські телеканали, а за ними приходять російські танки. І саме це було відпрацьовано в Криму за повного сприяння, за повної підтримки тієї влади, яка від Києві до Крима, від Києва до Донецька та інших регіонів фактично сприяла розповсюдженню антиукраїнських, українофобських ідей і так званих ідеалів “рускава міра”, – зауважив державний діяч.

Олександр Турчинов також додав, що однією з найсерйозніших проблем у контексті окупації Росією Донбасу та анексії Криму є населення цих регіонів, яке було отруєне російською пропагандою: “Яким розповідали жахи про Майдан, які вважали, що у Києві до влади прийшла хунта, яка буде всіх російськомовних кидати за ґрати чи вбивати. Тобто ось такі неадекватні фейки нав’язувалися і люди починали цьому вірити”.