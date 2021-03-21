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Організатором мітингу під ОП виявився прихильник Зеленського який робить їх на замовлення

Знайомтесь, організатор мітингу-спектаклю біля ОП “за волю Стерненка” від Зеленського з плясками, графіті, “обсциканням” дверей і салютом.

Користувачі Facebook знайшли одного з організаторів мітинга біля ОП.
Автором оголошення  виявився Євген Соляник (Евгений Солянык). Судячи з фото на його сторінці – прихильник президента Зеленського

Оголошення за допомогою якого набирали за гроші на скандальний мітинг під Офісом Президента за посиланням https://www.44.ua/obyavleniya/591673

(скріншот оголошення)

Його сторінка на Фейсбуці теж красномовна (https://www.facebook.com/profile.php?id=100011004551692).  Схоже Соляник не пропустив жодного мітига.
Як можна пропустити те на чому заробляєш…
Це і #SaveФОП і “Таріфний майдан” і багато іншого.

Організатором мітингу під ОП виявився прихильник Зеленського який робить їх на замовлення

21 марта, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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