Організатором мітингу під ОП виявився прихильник Зеленського який робить їх на замовлення

Знайомтесь, організатор мітингу-спектаклю біля ОП “за волю Стерненка” від Зеленського з плясками, графіті, “обсциканням” дверей і салютом.

Користувачі Facebook знайшли одного з організаторів мітинга біля ОП.

Автором оголошення виявився Євген Соляник (Евгений Солянык). Судячи з фото на його сторінці – прихильник президента Зеленського

Оголошення за допомогою якого набирали за гроші на скандальний мітинг під Офісом Президента за посиланням https://www.44.ua/obyavleniya/591673

(скріншот оголошення)

Його сторінка на Фейсбуці теж красномовна (https://www.facebook.com/profile.php?id=100011004551692). Схоже Соляник не пропустив жодного мітига.

Як можна пропустити те на чому заробляєш…

Це і #SaveФОП і “Таріфний майдан” і багато іншого.