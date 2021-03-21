«  
  »

Опасный астероид летит к Земле — ученые

Вблизи планеты сегодня пролетит космическое тело диаметром почти в километр. Как считают специалисты Центра изучения околоземных объектов, астероид потенциально опасен, хотя он вряд ли окажется ближе 2 млн. км.

Скорость астероида, по оценкам астрономов, составляет 124 000 км в час, что намного выше, чем у других космических тел, которые падают на Землю.

По словам ученых, астероид будет достаточно ярким, будет виден в южном полушарии, поэтому понаблюдать за небесным телом смогут и астрономы-любители.

21 марта, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  