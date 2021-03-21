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Народный артист СССР Евгений Нестеренко умер в Австрии

Евгений Евгеньевич Нестеренко, советский и российский оперный певец

Оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался в Австрии на 84-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталью Игнатенко.

Игнатенко рассказала, что узнала о смерти Нестеренко из письма, направленного в фонд его близкими. В послании сообщалось, что артист ушел из жизни после того, как его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

Родные умершего подчеркнули, что в Австрии соблюдают карантин, и они не хотят рисковать здоровьем близких и знакомых, а потому решили отказаться от публичной церемонии.

21 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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