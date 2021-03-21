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Европе и США предсказали отмену ограничений по коронавирусу к концу лета

Угур Шахин

Ограничительные меры, введенные в Европе и США из-за распространения коронавируса, можно будет снимать к концу лета. Такой срок в интервью изданию Welt am Sonntag предсказал Угур Шахин — генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech, создавшей вакцину от COVID-19 совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

«Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают», — предрек он. Шахин подчеркнул, что коронавирус не исчезнет, и для восстановления контроля над ситуацией потребуется как минимум еще год.

21 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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