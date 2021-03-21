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ЕС обратился к России из-за ситуации с химической атакой на «Новую газету»

главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов

Внешнеполитическая служба Евросоюза обратилась к России из-за ситуации с «Новой газетой» и призвал российские власти обеспечить журналистам возможность работать в безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В опубликованном заявлении подчеркивается, что «свобода СМИ и плюрализм являются основными аспектами демократии».

В середине марта «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27». В ЕС считают, что после выхода материала журналисты подверглись «недопустимым словесным нападкам» и против них развернулась кампания по запугиванию.

Позднее редакция подверглась химической атаке неизвестными.

21 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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