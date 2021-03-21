ЕС обратился к России из-за ситуации с химической атакой на «Новую газету»

Внешнеполитическая служба Евросоюза обратилась к России из-за ситуации с «Новой газетой» и призвал российские власти обеспечить журналистам возможность работать в безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В опубликованном заявлении подчеркивается, что «свобода СМИ и плюрализм являются основными аспектами демократии».

В середине марта «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27». В ЕС считают, что после выхода материала журналисты подверглись «недопустимым словесным нападкам» и против них развернулась кампания по запугиванию.

Позднее редакция подверглась химической атаке неизвестными.