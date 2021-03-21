Джоди Комер снялась в стильной фотосессии

Британская актриса Джоди Комер, звезда нашумевшего сериала Убивая Еву, снялась в новой фотосессии для испанского Vogue.

Комер опубликовала обложку Vogue Spain на своей странице в Instagram. На заглавном кадре актриса появилась в сверкающих брюках и топе от Louis Vuitton, а также в повязкой на голове от Emily-London Headwear.

«Спасибо Vogue Spain за то, что я стала вашей апрельской героиней. Большой привет замечательной команде, стоящей за этим. Весна наступила», — написала она.

Исполнительница роли Вилланель также появилась на страницах свежего номера глянца в эффектных образах из новых коллекций таких премиальных брендов, как Simone Rocha, Dior и Prada.

В частности, 28-летняя Комер позировала в элегантных платьях, стильных юбках, брючных костюмах и комплекте из жилетки и белой рубашки в дуэте с мини-юбкой.