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Число пострадавших оказалось удивительно малым после мощного землетрясения в Японии

В результате землетрясения в трех префектурах Японии пострадавшими признаны девять человек. Об этом передает телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

В префектуре Мияги травмы получили семь человек, еще два человека пострадали в префектурах Ивате и Фукусима.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Напомним, землетрясение магнитудой более 7 произошло 20 марта рядом с префектурой Мияги.

Толчки ощущались в городах Кесонума, Томи, Курихара, Ишиномаки, Сендай, а также в Осаке и Сенане. Они вызвали цунами: высота волн составила один метр. Эпицентр землетрясения находился в 60 км от берега.

21 марта, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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