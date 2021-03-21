Американка нашла под спальней люк в большое заброшенное бомбоубежище

Американка Дженнифер Литтл двигала в доме мебель и заметила люк. Она попросила спуститься в него своего мужа. Оказалось, что под комнатой было убежище, с двумя двухъярусными кроватями, писсуаром и полками с продовольственными запасами. Вентиляция бомбоубежища была спрятана в стенах самого здания.

Изначально женщина предположила, что помещение было построено во времена Второй мировой войны. Однако потом она выяснила, что сам дом был основан в 1951 году, следовательно, убежище должно было защитить обитателей дома от атомных бомб. По словам Литтл, Калифорния считалась наименее защищенным участком США, поэтому такие бункеры в домах середины XX века — нормальное дело.