Жена Джастина Бибера Хейли рассказала о решении выйти за него замуж: «Я была очень неопытной»

Три года назад Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально стали мужем и женой — на тот момент музыканту было 24 года, а его избраннице — 21. Сначала влюбленные просто расписались в Нью-Йорке, а через год после этого устроили роскошную свадебную церемонию в Южной Каролине.

В своем новом интервью для американского Elle 24-летняя Хейли вспомнила, как приняла решение выйти замуж за бойфренда. Звезда отметила, что на тот момент она была очень юна, но при этом прекрасно понимала, что уже готова к браку.

Джастин и Хейли Бибер

Я вышла замуж за два месяца до того, как мне исполнилось 22 года. Конечно, я была очень юной. Это даже звучит нелепо, когда произносишь вслух. Однако к тому моменту мы с Джастином уже прожили достаточно, чтобы понимать, чего хотим на самом деле,

— поделилась Хейли.

Джастин и Хейли познакомились в подростковом возрасте. В 2016 году у них был непродолжительный роман, после которого Бибер еще на два года вернулся к Селене Гомес. Когда же в 2018-м Джастин и Селена окончательно расстались, между музыкантом и моделью снова вспыхнули чувства, которые и привели их к браку. В интервью Хейли рассказала, что, как только они с Джастином воссоединились, он уже был готов остепениться:

Мы долгое время были друзьями перед тем, как у нас завязались романтические отношения. Однако мы всегда знали, чего хотим от будущего. Мы говорили о том, что хотим вступить в брак, построить семью и свою жизнь в молодом возрасте. Мы обсуждали это еще до того, как поняли, что хотим быть вместе.

Хейли также вспомнила, с какой волной негатива в соцсетях ей пришлось столкнуться сразу после замужества. Девушка призналась, что интернет-пользователи так жестко троллили ее из-за свадьбы с Джастином, что ей даже пришлось ненадолго ограничить доступ к своей странице для подписчиков, чтобы не вредить собственному психическому здоровью.

В самом начале нашего брака мне хотелось ото всех спрятаться. Я думала: «Не хочу, чтобы кто-то лез в мои дела. Неужели у меня больше не может быть никакого личного пространства? Могу ли я вернуть что-то из своей прежней жизни обратно?». Тогда кто-то посоветовал мне отключить комментарии в инстаграме, что сразу же снизило бы интерес аудитории к нашей помолвке. Тогда я подумала: «Мне плевать на эту чертову помолвку! Люди меня терроризируют!»

— рассказала Хейли.

Напомним, что Джастин и Хейли Бибер всегда публично говорят о чувствах друг к другу. Недавно певец поздравлял жену с днем рождения и признался, что его самая большая мечта на данный момент — это прожить с Хейли всю жизнь до самой старости.