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Япония отказалась пускать иностранных волонтеров на Олимпиаду

Власти Японии отказались пускать в страну иностранных волонтеров для участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио из-за рисков распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По его данным, наибольшую опасность японские власти видят в проникновении на территорию страны новых штаммов коронавируса. При этом рассматривается возможность сделать исключение для тех волонтеров, которые знают редкие иностранные языки. Вопрос об организации их въезда в Японию будет рассматриваться отдельно.

Ранее власти Японии ввели дополнительные ограничения на предстоящие Олимпийские игры. Речь идет о сокращении количества людей в группах сопровождения зарубежных лидеров на мероприятии. Так, представителей посольств призвали ограничить численность членов групп сопровождения глав государства до 11 человек, а министров — до четырех.

20 марта, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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