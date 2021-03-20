В Мьянме силовики продолжают убиватьдемонстрантов: убиты еще 8 человек

При разгоне протестующих в Мьянме убили еще 8 человек, не менее 23 получили ранения. Об этом сообщает издание Myanmar Now.

Силовики применили боевые пули для разгона противников военного переворота. Также бульдозеры повреждают дома и автомобили мирных жителей — страшные кадры распространяют социальные сети.

Отметим, демонстрации прошли в городах Аунбан, Калау и Лойко. Сообщается о задержании освещавших события журналистов.

Число убитых и раненых с каждым днем растет — счет идет уже на сотни.

Напомним, в настоящее время власть в стране находится в руках начальника Генштаба ВС Мьянмы Мина Ауна Хлайна. О захвате власти армия страны объявила 1 февраля.