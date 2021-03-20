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Ученые обнаружили древнюю «крылатую» акулу

Ученые-палеонтологи обнаружили на северо-востоке Мексики окаменелый скелет «крылатой» акулы, жившей в позднем меловом периоде. Описание нового вида, названного Aquilolamna milarcae, опубликовал научный журнал Science.

Акула была больше похоже на ската из-за длинных плавников, размах которых достигал 1,9 метра.

Палеонтологи пришли к выводу, что Aquilolamna milarcae жила около 93 миллионов лет назад и, вероятно, питалась планктоном. Сравнение ее анатомии с 26 современными видами акул показало, что этот вид относится к отряду ламнообразных — тому же, что и белая акула (Carcharodon carcharias).

Необычная форма тела объясняется тем, что акуле не нужно было быстро гнаться за добычей. Также Aquilolamna milarcae использовала свои плавники как стабилизатор, чтобы не перевернуться.

20 марта, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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