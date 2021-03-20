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Ученые назвали причины образования тромбов после прививки вакциной AstraZeneca

Немецкие и норвежские исследователи выяснили, что образование тромбов после прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca вызвано аутоиммунной реакцией

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Ученые из Норвегии и Германии независимо друг от друга пришли к выводу.

Профессор гематологии из Норвегии Пол Андре Хольм, который возглавлял исследование случаев болезни у привитых в стране, заявил, что во время работы было определено антитело, которое формируется после вакцинации и может провоцировать аутоиммунные реакции и последующий тромбоз. Опираясь на эти выводы, норвежские власти пока не стали восстанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Профессор из Германии Андреас Грайнахер, под руководством которого также работала группа исследователей, заявил о похожих выводах. Он отметил, что при появлении головной боли, головокружения или нарушений зрения после прививки диагностировать осложнения можно с помощью анализа крови.

«В очень небольшого количества людей могут развиваться такие осложнения. Но в случаях, когда это происходит, мы знаем, как лечить таких пациентов», — сказал Грайнахер.

  • Напомним, 11 марта в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.
  • После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии, стран Балтии, Румынии и Таилпнду приняли аналогичное решение.
20 марта, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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