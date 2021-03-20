Том Холланд признался, о какой роли он всю жизнь мечтает

Американский актер Том Холланд прославился благодаря роли Человека-паука в лентах Marvel. На пике славы знаменитый британец признался, что не прочь сыграть в другой знаменитой франшизе и стать Джеймсом Бондом.

Об этом Том Холланд рассказал в комментарии британской радиопрограмме Heart. Ведущий поинтересовался, решился бы актер примерить костюм Джеймса Бонда, хотя это не совсем реально. Однако 24-летний британец, не раздумывая, утвердительно заявил: без колебаний присоединился бы к этой легендарной франшизы.

Это было бы воплощением мечты. Но я должен напомнить, что мне и так повезло. Роль Человека-паука – это абсолютное удовольствие и большая привилегия, но, знаете, если они захотят показать Джеймса Бонда младшим, лучше поверьте, я там буду, – отметил Том Холланд.

Сейчас актер находится в Атланте, где продолжаются съемки «Человек-паук: Нет дороги домой» Том Голланд розсекретив назву наступного фільму про Людину-павука . Вместе с Томом Холландом в фильме появятся Зендая и Джейкоб Баталон. Пока авторы проекту не рассекречивают деталей сюжета.