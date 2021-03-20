Такой простой и удобный триммер для бороды

Растительность на мужском лице остается в трендах. Кто-то предпочитает брутальную щетину, другие короткую «эспаньолку», некоторые люди окладистую бороду. Вне зависимости от выбора, важно, чтобы эта деталь образа имела форму и была ухоженной. Стандартные бритвы практически не справляются с этой задачей. Именно тогда на помощь приходит триммер.

Многофункциональное устройство для каждого мужчины

Триммер позволяет придать бороде или усам идеальный контур. Во многих приборах имеются и дополнительные функции: насадки для укорачивания или удаления волосков в носу, ушах и прочих важных зонах. Таким образом, «правильный» триммер можно назвать полноценным приспособлением для поддержания мужской красоты.

Портативность, как один из плюсов

Триммер – это нечто среднее между машинкой для стрижки и электрической бритвой. Он может работать как от сети, так и в автономном режиме. Это позволяет брать изделие с собой в командировки и путешествия.

Идеальная форма за считанные секунды

Триммер вполне заменяет ножницы и бритву. И если ранее мужчинам приходилось тратить десятки минут перед зеркалом, чтобы придать своей поросли на лице относительную симметрию, то теперь уход за бородой стал куда быстрее и проще.

Возможности триммера для бороды:

качественное сбривание ненужных волосков;

общее прореживание уже имеющегося покрова;

создание формы;

создание окантовки;

удаление растительности в носу и стрижка.

Идеальный триммер – это тот прибор, с которым не захочется расставаться

По сравнению со стандартной машинкой для стрижки волос, триммер имеет большое количество преимуществ. Он легок и компактен, приятен на ощупь. Такие устройства могут быть аккумуляторными, сетевыми и комбинированными. Достаточно большое количество мужчин выбирает именно третий вариант. Благодаря функциональности и простоте использования изделие становится постоянным спутником для представителей сильного пола.

Чем больше в комплекте насадок, тем выше функциональность прибора. При выборе такого товара следует исходить из потенциальных целей использования. Не нужно забывать и о типе бритья: ведь существуют изделия, предназначенные исключительно для сухого или влажного варианта процедуры. Но именно качество лезвий придает бороде аккуратность.

Триммер не нужно чистить. Мало того, его можно использовать в одежде. Это отличная замена барбершопу и выбор стильных мужчин.